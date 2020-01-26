اعتقال صحفي كردي في إيران لعدم وصفه سليماني بـ"الشهيد"

اعتقلت السلطات الإيرانية، صحفيًا كرديًا لعدم وصفه قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، بـ"الشهيد"، وفق ما أعلنته منظمة ”هينغاو“ الكردية.

وكشفت المنظمة، أن شعبة الاستخبارات في الحرس الثوري اعتقلت وحيد فتاحي، وهو صحفي من بلدة (باوا) في محافظة كرمنشاه غرب إيران ونقل إلى جهة مجهولة، ويدير فتاحي قناة ”باوه 29“ الإخبارية عبر تطبيق تلجرام، ويحظى هذا التطبيق بشعبية واسعة في إيران على الرغم من حجبه من قبل السلطات منذ نحو أكثر من عام.

وفي وقت سابق، اعتقلت إيران اصحفيًا يعمل لدى وكالة أنباء "خبر أون لاين" المقربة من رئيس البرلمان علي لاريجاني، بعدما نشر مقالا لم يصف فيه سليماني بـ"الشهيد".