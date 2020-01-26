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22 مارس.. الحكم في دعوى وقف برنامج صح النوم على قناة "ltc"

الأحد 26/يناير/2020 - 01:24 م
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محكمة
محكمة
هدير حمزة
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، مختصما فيها الإعلامي محمد الغيطي مقدم برنامج "صح النوم"، الذي يبث على شاشة قناة LTC، وكل من وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متمسكا بالحكم بوقف بث البرنامج المذكور، لجلسة 22 مارس المقبل.

وقال صبري، في صحيفة دعواه: "بالمخالفة لأبسط الثوابت الدينية والقواعد القانونية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي استضاف مقدم البرنامج، أحد الشباب الشواذ وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه وكلها أسئلة قذرة دنيئة وإجابتها أحقر منها ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى".

وتابع أنه من الثابت أن هذا المسلك من الإعلامي المذكور، يعد تحريضا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي، بعدنا استعرض على الهواء مباشرة المكاسب الرهيبة والمميزات التي حققها الشاذ.
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محكمة سمير صبري حوادث برنامج صح النوم اخبار مصر

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