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مباريات ساخنة لمياه البحيرة وبدر والترام وسبورتنج في القسم الثالث

الأحد 26/يناير/2020 - 01:22 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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تقام غدا الإثنين سبعة مواجهات ساخنة، في إطار منافسات الجولة الـ 19، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، وذلك في تمام الثانية والنصف عصرا، حيث يستضيف فريق إيتاي البارود نظيره فريق سبورتنج.

ويلتقي نهضة العامرية مع نظيره فريق الترام، ويلعب شباب القباري، مع فريق غزل كفر الدوار.

ويواجه فريق إسكندرية للبترول، نظيره فريق مياه البحيرة، ويخوض فريق بدر موقعة نارية مع فريق كفر بولين.

ويواجه فريق مركز شباب كوم حمادة نظيره، فريق مركز شباب حوش عيسى كما يحل مركز شباب العبور ضيفاً على فريق مركز شباب المعمورة.

ومن المقرر أن تختم هذه الجولة، يوم الثلاثاء القادم حيث يواجه فريق نادي كوم حمادة نظيره، فريق رشيد في مواجهة مرتقبة.

ترتيب المجموعة الحادية عشر (بحري)

1-مياه البحيرة 35 نقطة
2-سبورتنج 34 نقطة
3-الترام 33 نقطة
4-اسكندرية للبترول 27 نقطة
5-مركزشباب كوم حمادة 26 نقطة
6-بدر 25 نقطة
7-ايتاي البارود 25 نقطة
8-نهضة العامرية 23 نقطة
9-المعمورة 22 نقطة
10-كفربولين 21 نقطة
11-غزل كفرالدوار 20 نقطة
12-العبور 19 نقطة
13- نادي رشيد 16 نقطة
14-حوش عيسي 15 نقطة
15-القباري 13 نقطة
16-نادي كوم حمادة 12 نقطة
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الكلمات المفتاحية

مياه البحيرة القسم الثالث الدوري المصري

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