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"برومانسية".. راندا رياض تغازل الشرنوبي عبر "إنستجرام"

الأحد 26/يناير/2020 - 01:26 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت راندا رياض صورة جديدة لها تجمعها بخطيبها الفنان محمد الشرنوبي عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبت "رياض" على هذه الصورة قائلة: ربنا يخليك ليا.


وفي سياق أخر حصلت رياض على شهادة مدير فنان من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية، وعملت في مجال التسويق الرقمي.




وأعلنت الفنانة أنغام في عام 2018، عن تولي راندا لإدارة أعمالها.
"برومانسية".. راندا رياض تغازل الشرنوبي عبر "إنستجرام"
"برومانسية".. راندا رياض تغازل الشرنوبي عبر "إنستجرام"
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