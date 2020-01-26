تأجيل إعادة محاكمة متهمي "أحداث عنف 15 مايو" لـ8 فبراير





كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وقاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو، بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتي من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، وتسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور.

كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين، صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاشتراكهما في أحداث عنف منطقة 15 مايو، لجلسة 8 فبراير؛ لسماع أقوال شهود الإثبات.وشمل أمر إحالة المتهمين، أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية من دون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد.