الصين.. بكين تؤجل إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس والجامعات

كشفت إذاعة الصين الوطنية "CNR" المملوكة للدولة في صفحتها الرسمية على موقع سينا ويبو للتدوين المصغر، اليوم الأحد، أن العاصمة الصينية بكين، ستؤجل إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس والجامعات بالمدينة.





وكما أوردت وكالة رويترز، وفقًا لما ذكرته إذاعة الصين الوطنية "CNR"، تهدف الاجراءات إلى منع انتشار فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان، وأن المدارس مغلقة حاليًا في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.





بشكل منفصل، قالت حكومة بكين، إنها لن تغلق المدينة، حسبما ذكرت إذاعة الصين الوطنية "CNR".





وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، ثالث حالة من فيروس كورونا الجديد، في مقاطعة أورانج، بولاية كاليفورنيا، حسبما أعلنت وكالة الصحة في المقاطعة.





وقالت الوكالة، في بيان، إن الشخص مسافر من ووهان بالصين في عزلة في المستشفى وفي حالة جيدة، كما أوردت وكالة "رويترز".





أًصيب أكثر من 2000 شخص بفيروس كورونا، الغالبية العظمى في الصين، حيث توفي 56 شخصًا بسببه.





وأكد وزير الصحة الصيني ما شياووي، اليوم الأحد، أن المعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا الجديد محدودة.





وقال وزير الصحة الصيني، في مؤتمر صحفي، إنه من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن قدرة "كورونا" على الانتقال بالعدوى تزداد قوة.





و أعلنت السلطات الصينية، إجراءات جديدة في محاولة لاحتواء انتشر الفيروس المسبب التهاب رئوي حاد، كما فرضت قيودا على التنقلات لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56.



