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الولايات المتحدة تسجل ثالث حالة من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، ثالث حالة من فيروس كورونا الجديد، في مقاطعة أورانج، بولاية كاليفورنيا، حسبما أعلنت وكالة الصحة في المقاطعة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن الشخص مسافر من ووهان بالصين في عزلة في المستشفى وفي حالة جيدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

أًصيب أكثر من 2000 شخص بفيروس كورونا، الغالبية العظمى في الصين، حيث توفي 56 شخصًا بسببه.

وأكد وزير الصحة الصيني ما شياووي، اليوم الأحد، أن المعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا الجديد محدودة.

وقال وزير الصحة الصيني، في مؤتمر صحفي، إنه من غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفرات هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن قدرة "كورونا" على الانتقال بالعدوى تزداد قوة.

و أعلنت السلطات الصينية، إجراءات جديدة في محاولة لاحتواء انتشر الفيروس المسبب التهاب رئوي حاد، كما فرضت قيودا على التنقلات لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56.

وأعلن مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، ما زياو، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، في حين أن انتشاره يتسارع على ما يبدو.

وحسبما أوردت وكالة سبوتنيك، قال ما زياو في مؤتمر صحفي: "بناءً على تسلسل الجينات، يختلف النوع الجديد من الفيروس التاجي عن السارس [متلازمة التنفس الحاد الوخيم] ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. لقد مرت بالفعل مرحلة الانتقال من الحيوانات إلى البشر إلى انتقال من شخص لآخر. على ما يبدو، انتشار الفيروس يتزايد"

ووفقًا لـ "ما"، يعتقد الخبراء، أن الفاشية قد دخلت مرحلة خطيرة ومعقدة نسبيًا.



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