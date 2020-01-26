تنطلق مباراة انتر ميلان وكاليارى فى منافسات دوري المحترفين الايطالى في متابعة مباشرة من yallakora ضمن مواجهات الجولة ال21 من الكالتشيو الايطالى مباريات اليوم بث مباشر من خلال موقع كورة اون حيث يلتقى فريق انتر ميلان مع فريق كالياري على ارض ملعب سان سيرو فى منافسة صعبة في مسابقة الدورى الايطالى ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من رابط bein sports مباشر.









مشاهدة مباراة انتر ميلان وكاليارى بث مباشر

نرصد من موقع كورة اون مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد كاليارى فى نقل مباشر حصري عبر رابط yalla shot لايف حيث يستضيف ستاد سان سيرو اللقاء الذى يجمع الفريقين فى انطلاق الاسبوع الواحد والعشرون من منافسات بطولة الدورى الايطالى للمحترفين في مواجهة قوية يسعي فيها الفريقين لحسمها بالفوز ونتابع مشاهدة مباريات اليوم مجانا من kora online مباشر في تحديث دائم.





يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم مباشر

يلا كورة مباشر مباراة انتر ميلان ضد كاليارى مساء اليوم 26 من يناير في بطولة الدوري الايطالي للمحترفين حيث يمكن مشاهدة مباريات مباشر yalla shoot في لقاء تترقبه جماهير الفريقين.





ونتابع مباراة اليوم في نقل مباشر مجاني من موقع كورة اون في متابعة لمباريات بطولة الكالتشيو عبر bein sports .





الدورى الايطالى للمحترفين

مباراة انتر ميلان ضد كاليارى

توقيت الساعة 13:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 14:30 مساء بتوقيت فى السعودية



