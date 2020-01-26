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الفيلم الوثائقي القصير "سوق الأحد: طرابلس" يشارك في أيام الحامّة السينمائية بتونس

الأحد 26/يناير/2020 - 11:43 ص
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سوق الأحد: طرابلس
سوق الأحد: طرابلس
أحمد رمضان متولي
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يشارك الفيلم الوثائقي القصير "سوق الأحد: طرابلس" في مهرجان أيام الحامّة السينمائية في دورته الثالثة والتي تعقد في الفترة (1 – 6 فبراير) بمدينة قابس التونسية.

 

أيام الحامّة السينمائية هو حدث تنظمه جمعية مهرجان الحامّة الدولي، هدفها تطوير وتعزيز السينما العربية والعالمية التي تعكس إبداع المنطقة العربية وتعالج قضاياها الراهنة.

 

وتضم أيام الحامة السينمائية هذا العام 30 عملا سينمائياً، ما بين الأفلام الروائية القصيرة، الوثائقية، التجريبية والرسوم المتحركة، والتي ستتاح لهم الفرصة للتنافس أمام لجنة تحكيم دولية.

 

فاز فيلم "سوق الأحد: طرابلس" بجائزة الزيتون الذهبي لأفضل فيلم مستقل من مهرجان جامعة سيدة اللويزة السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان أفلام الحضر في فرنسا، مهرجان الشارقة السينمائي لمؤسسة الشارقة للفنون، مهرجان سان سابستيان لأفلام حقوق الإنسان بإسبانيا، كما عُرض في العديد من المهرجانات، منها مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، مهرجان كليرمونت السينمائي الدوليللأفلام القصيرة، مهرجان مونتريال الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان كرامة لحقوق الإنسان ببيروت.

 

الفيلم يتناول قصة مجموعة من المحاربين السابقين تمزقهم الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال السوري، وفي رحلتهم نحو الحُرية، يتجهون إلى مدينة طرابلس، حيث يستقر بهم المقام في السوق الشعبي، أو سوق يوم الأحد، الذي يتحول مع الوقت إلى أكثر من مجرد سوق بالنسبة لهم، ليصبح المكان حيث يجدون الحرية، الفيلم الوثائقي من إخراج يحيى مراد، وتتولىMAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

 

يحيى مراد مخرج ومصور سينمائي لبناني مُقيم في طرابلس، لبنان. شارك في عدد من المهرجانات وورش العمل الإقليمية والدولية بفيلمه القصير انتماء: طرابلس.

 

منذ تخرجه في عام 2015، كان يعمل على مجموعة من المشاريع الشخصية والمهنية من بينها أفلام وثائقية تجريبية قصيرة، وإعلانات تجارية ومقاطع فيديو موسيقية. يسعى يحيي في أعماله إلى استخدام لغة بصرية تعكس أرواح الناس والأماكن التي يقوم بتصويرها. وعلى الرغم من تنوع المشاريع، فهو يعمل دائماً على إضافة لمسته الخاصة وتوقيعه على مشاريعه.

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