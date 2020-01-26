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أستاذ اقتصاد: المواطن بدأ يشعر بمردود الإصلاح في 2020

الأحد 26/يناير/2020 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن تقدم المؤشرات الاقتصادية في مصر، يؤكد أننا نسير في الطريق السليم.

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي مر بفضل وجود إرادة سياسية قوية، فضلا عن قوة الشعب المصري الذي تحمل الأعباء الاقتصادية الذي لم يخذل القيادة السياسية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الدولة تتوجه الآن إلى حماية محدودي الدخل، وضبط الأسعار، معقبا: "المواطن بدأ يشعر بمردود الإصلاح الاقتصادي في 2020".
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