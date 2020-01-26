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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة انتر ميلان وكالياري بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت انتر ميلان رابط مباراة انتر ميلان اليوم مباشر متعددة NOW

الأحد 26/يناير/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
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يتجدد اللقاء مع الكالتشيو و مشاهدة مباراة انتر ميلان وكالياري بث مباشر, ولكن هذه المرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم وتحديدا في الجولة الحادية والعشرين والتي تأتيكم في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الأحد


بتوقيت مكة المكرمة والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا والتقى الفريقان منذ أيام قليلة في دور الستة عشر من كأس إيطاليا وكان الإنتر قويا وحاسما


حين حقق انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف ليتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة التي يحلم بحصدها تحت قيادة أنطونيو كونتي
 

بعدها بساعات عاد كالياري ليخوض مباراة قوية أمام بريشيا وانتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ليرتفع رصيده الضيوف إلى النقطة 30 في المركز السابع


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