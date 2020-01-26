زينة في ضيافة برنامج عمرو أديب على"MBC مصر".. الليلة

يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، الليلة في تمام العاشرة مساءً، النجمة زينة، في أول لقاء تليفزيوني معها منذ عشر سنوات، وتتحدث عن مشوارها الفني، والأعمال التي شاركت فيها مؤخراً وحققت نجاحاً كبيراً، وأعمالها الفنية المُقبلة.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من الجمعة إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.

وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الأحد 26 يناير 2020 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".