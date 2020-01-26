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النجم الساحلي يعود إلى تونس صباح غد
الأحد 26/يناير/2020 - 11:38 ص
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علي نبوي
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تغادر بعثة فريق النجم الساحلي التونسي القاهرة في الثامنة والنصف صباح غدٍ الاثنين عقب مواجهة الأهلي الليلة في دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع النجم في التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يأتي في المركز الثاني.
ويلتقي الأهلي مع النجم في التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يأتي في المركز الثاني.
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