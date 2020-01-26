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حبس تاجر السم الأبيض بحلوان 4 أيام

الأحد 26/يناير/2020 - 11:37 ص
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حبس
حبس
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 40 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم الإجرامي. 

كشفت تحقيقات النيابة، اشتباه النقيب أحمد لطفي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة العزبة القبلية، في المدعو "سعيد.ن"، 30 عامًا، عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 تذكرة هيروين، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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