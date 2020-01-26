وزير البترول: رفع علم مصر على ناقلتين لتموين السفن ببورسعيد اليوم

واستعرض محافظ بورسعيد، فيلمًا تسجيليًا، أمام وزيري البترول والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لعرض إجمالي المشروعات التي تم إنشائها خلال السنوات القليلة الماضية في جميع المجالات.



واستقبل المحافظ، وزيري البترول، والشباب والرياضة، ووفد من شركة إيني الإيطالية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة.\



أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رفع العلم المصري على ناقلتين للوقود اليوم، لتموين السفن بموانئ بورسعيد.وأشار الملا، خلال كلمته في اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسؤولي شركة إيني الإيطالية، إلى توقيع عدة بروتوكولات بشأن إقامة مشروعات ومشاركات مجتمعية بالمحافظة.