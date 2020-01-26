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ضبط شخصين أشعلوا النيران في وجه أحد المواطنين بالوراق

الأحد 26/يناير/2020 - 11:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على شخصين لإشعالهم النيران في وجه أحد المواطنين بالوراق.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم من ذوي الإحتياجات الخاصة، ومصاب بحروق وخدوش بالرقبة، بتضرره من شخصين محددين لقيامهما بإستيقافه وتهديده من خلال إضطلاع أحدهما بإشعال النيران في وجهه باستخدام "قداحة" وعبوة مبيدات حشرية، وقيام الأخير بتصوير الواقعة عبر هاتفه المحمول تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، والهاتف المحمول الذي يحتوي على المقطع المصور، وبموجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

امن القاهرة الوراق النيابة العامة

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