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كاميليا ورد لـ"الفجر الفني": "أغنيتي الجديدة ستكون باللهجة المصرية"

الأحد 26/يناير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شوقت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد، جمهورها لأغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "ليلة"، ونشرت مجموعة من الصور الخاصة بها وظهرت بستايل جديد واعتمدت الشعر الأشقر.

وقالت كاميليا ورد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن أغنية "ليلة" ستكون باللهجة المصرية، وإنها حريصة على أن تتكتم على باقي التفاصيل لأنها ستكون بمثابة مفاجأة لمحبيها.

جدير بالذكر أن أغنية "ليلة" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ومن كلمات محمد رمضان ومن ألحان محمد عبية والكليب من إخراج زياد خوري.

وتعتبر "ليلة" هي ثالث تعاون لكاميليا مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بعدما طرحت أغنيتي طيارة ويازعل من قبل وحصدت كلًا منهما نجاحات كبيرة فور طرحهما.
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