Advertisements
إحالة مدير إدارة الأوقاف بالمنزلة للتحقيق
الأحد 26/يناير/2020 - 11:32 ص
Advertisements
محمد كشك
Advertisements
أصدر الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، قرارًا بإحالة مدير إدارة أوقاف المنزلة، للتحقيق لتقصيره في أداء الواجب الوظيفي وعدم تواجده بالإدارة.
جاء قرار وكيل وزارة الأوقاف، بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد حسين مهران رئيس غرفة عمليات المديرية.
وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على ضرورة الالتزام والتواجد في العمل كواجب وطني.
جاء قرار وكيل وزارة الأوقاف، بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد حسين مهران رئيس غرفة عمليات المديرية.
وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على ضرورة الالتزام والتواجد في العمل كواجب وطني.
Advertisements