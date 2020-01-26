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لجنة الصحة الصينية: انتشار فيروس كورونا الجديد يبدو أنه يتسارع

الأحد 26/يناير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، ما زياو، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، في حين أن انتشاره يتسارع على ما يبدو.

وحسبما أوردت وكالة سبوتنيك، قال ما زياو في مؤتمر صحفي: "بناءً على تسلسل الجينات، يختلف النوع الجديد من الفيروس التاجي عن السارس [متلازمة التنفس الحاد الوخيم] ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. لقد مرت بالفعل مرحلة الانتقال من الحيوانات إلى البشر إلى انتقال من شخص لآخر. على ما يبدو، انتشار الفيروس يتزايد"

ووفقًا لـ "ما"، يعتقد الخبراء، أن الفاشية قد دخلت مرحلة خطيرة ومعقدة نسبيًا.

وحسب أحدث البيانات، كان هناك أكثر من 1975 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي في الصين، حيث بلغ عدد القتلى 56.

كما تم تسجيل حالات مؤكدة من الفيروس التاجي الجديد في تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وسنغافورة ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة وماليزيا واستراليا وكندا.

وقد حظرت السلطات في الصين تجارة الحيوانات البرية على مستوى البلاد في الأسواق ومحلات السوبر ماركت والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما أعلنت هيئة مراقبة السوق في البلاد، ووزارة الزراعة، وومكتب الغابات في بيان مشترك.

وكما أوردت وكالة رويترز، ذكر البيان المشترك، أنه يتعين عزل أية أماكن تتكاثر فيها الحيوانات البرية، ويجب حظر نقل الحيوانات البرية.

وجاء في البيان، أن الحظر سوف يسري اعتبارا من اليوم الأحد.

تم تتبع الفيروس الذي أصاب أكثر من ألفي شخص على مستوى العالم وقتل 56 شخصًا في الصين إلى سوق للمأكولات البحرية في ووهان كان يبيع الحياة البرية بطريقة غير مشروعة.

وقد قال الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع للمكتب السياسي يوم السبت، إن الصين تواجه "وضعا خطيرا"، حيث سارعت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع حدوث وباء.

انتشر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين وكان يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، إلى المدن الصينية بما فيها بكين وشانجهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

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