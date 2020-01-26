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عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:32 ص
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
الفجر
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أعلن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم علي وسيل نقل من الصين أو الدول التى ظهرت بها إصابات فيروس كورونا، مع كتابة البيانات كاملة، ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحى ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة، لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت عن إصابة عدد من الحالات المشتبهة لفيروس الكورونا المستجد ncov، ويعد هذا الفيروس المستجد من مجموعة فيروسات الكورونا التي منها فيروس السارس وفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد "MERS- CoV".

وسيتم توفير المنشورات والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا لتعميمها ونشرها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات علاجية تشمل اتباع بروتوكول العلاج الموضح بالدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية للتعامل الإكلينيكي مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لفيروس كورونا المستجد.

كما يتم توفير المستلزمات المعملية من أجهزة ومواد كيميائية وأدوات معملية بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الواجب توافرها لعلاج الحالات بالمستشفيات.

وأعلن قطاع الطب الوقائي، تقصي حقيقة الإصابات وتوفير سبل الرعاية الصحية للحالات التى يشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، لافتًا إلى توجيه المصريين المسافرين إلى البلاد الموبؤة بالفيروس بعدم السفر إلا لضرورة منعا للتعرض لمخاطر العدوى.الفجر
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وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد فيروس انتشار الكورونا إصابات فيروس كورونا

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