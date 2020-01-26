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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية ببني سويف

الأحد 26/يناير/2020 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 عناصر كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب المارة بالأراضى الزراعية ببني سويف.

تلقى مركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا من مدير إدارة الأمن الإداري بشركة أنابيب البترول، يفيد بفيام مجهولين بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب التابعة للشركة الواصل بين التبين والفيوم، والمار بقرية كوم إدريجة دائرة المركز عن طريق تركيب محبس أعلى الخط، وضبط سيارة نصف نقل مزودة بتانك بداخلها كمية من السولار بمكان الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة 6 أشخاص مقيمين ببنى سويف والقليوبية، لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن بني سويف والقليوبية، أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصليًا بارتكابهم الواقعة باستخدام السيارة المضبوطة "ملك وقيادة أحدهم"، وقرروا بقيام إثنين منهم بتركيب محبس على خط نقل المواد البترولية المار بأرض أحد المتهمين فى حين تولى آخران تسويق المنتج المستولى عليه.

وبتطوير مناقشة إثنين منهم اعترفا بسابقة قيامهما بالاشتراك وآخرين بتركيب عدد 2 محبس على خط مواد بترولية مار بمنطقة جزيرة أبوصالح دائرة المركز، والاستيلاء منه على كمية من السولار محرر بشأنها محضر بمركز شرطة ناصر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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