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فريق الدفاع عن ترامب: "الرئيس لم يرتكب أي خطأ"

الأحد 26/يناير/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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جادل فريق الدفاع التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يرتكب عملًا غير معقول عندما قام على ما يبدو بالضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبدء تحقيق في المنافسين السياسيين.

وصرح بات سيبولون محامي البيت الأبيض، أن مدراء البيت الديمقراطي، الذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ، لم يبدوا قضيتهم بأن ترامب أساء استغلال السلطة وأعاق الكونجرس.

وأضاف سيبولون: "لا نعتقد أنهم اقتربوا من أي مكان يضاهيون عبءهم على ما يطلبون منك القيام به".

وقال أيضًا "في الواقع، نعتقد أنه عندما تسمع الحقائق، ستجد أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ".

وترامب متهم بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع المنافسين السياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة نيابة عنه وحجب المساعدات التي وافق عليها الكونجرس لأوكرانيا في انتظار الإعلان عن هذا التحقيق.

والديموقراطيون يوم الجمعة حججهم النهائية لإقالة ترامب من منصبه، حيث حث النائب آدم شيف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إظهار "شجاعة سياسية حقيقية". وفقًا لـ "ذا جاردين".

وقال شيف: "إذا كان يفي بمعايير السلوك غير القابل للتصرف، كما أثبتنا، لا يهم ما إذا كنت تحبه. لا يهم ما إذا كنت تكرهه".

وأضاف: "المهم هو عندما يكون خطرًا على البلاد، لأنه سيفعل ذلك مرة أخرى. ولا يمكن لأي منا أن يثق، بناءً على سجله، أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى".

ومع ذلك، من غير المرجح أن تتم إزالة ترامب من منصبه. سيتطلب مثل هذا الفعل أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ونفى ترامب مرارًا أنه سعى لمصالح سياسية تستهدف منافسيه السياسيين من الرئيس الأوكراني.

وفي تغريدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم الديمقراطيين بتنظيم خدعة تهدف إلى تقويض رئاسته.

وقال مغردًا "لا يفعل الديمقراطيون سوى التكرار، والتكرار، مرارًا وتكرارًا، نفس" الأشياء "القديمة في خدعة الإقالة".

وأضاف "يجب عليهم العودة إلى العمل من أجل شعبنا الأمريكي العظيم!"
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