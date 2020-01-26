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أسعار الأسماك اليوم الأحد 26-1-2020 في الأسواق

الأحد 26/يناير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 26-1-2020 في سوق العبور، وتشهد اسعار الأسماك حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الماضية وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

سجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 23 إلى 29 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" سعرا يترواح من 18 إلى 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يترواح من 30 إلى 36 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر سمك المكرونة الخليجي نحو 30 جنيها، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" 48 جنيها، وسمك البورى "2" 38 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها.


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