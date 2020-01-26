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إجراءات جديدة بالصين لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 11:19 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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اتخذت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إجراءات جديدة في محاولة لاحتواء انتشر الفيروس المسبب التهاب رئوي حاد، حسبما ذكرت وذكرت محطة إس.تي.آر.تي.في المحلية الرسمية.

 

وبحسب المحطة المحلية، قالت السلطات في مدينة شانتو الساحلية الواقعة في إقليم قوانغدونغ، إنها لن تحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص إليها لكنها ستعزز من إجراءات الرقابة على انتشار المرض مثل جهود التطهير والتعقيم، بما ينفي بيانا حكوميا صدر في وقت سابق

 

وعلقت مقاطعة شاندونغ (شرق)، دخول حافلات الرحلات الطويلة إلى أراضيها، بعدما أعلنت ثلاث مدن هي تيانجين وبكين وتشيان، إجراءات من هذا النوع، حسبما قالت قناة التلفزيون الحكومية (سي سي تي في).

 

وأضافت القناة، أن الحافلات التي تعمل داخل المقاطعة لن يسمح لها بالتحرك ما لم تتخذ إجراءات لقياس حرارة المسافرين.

 

وكتب مسؤول في مدينة تشيان، على منصة "ويبو" للرسائل القصيرة أن المدينة  التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 18.00 (10.00 بتوقيت غرينتش) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إليها.

 

وأضاف أن تنقلات سيارات الأجرة داخل المدينة ستمنع أيضا، باستثناء تلك القادمة من مطار المدينة.

 

وفرضت مدن ومناطق عدة في الصين قيودا على التنقلات لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

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الكلمات المفتاحية

مواجهة كورونا فيروس كورونا فيروس الصين إجراءات جديدة

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