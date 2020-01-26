الأرصاد: أمطار الثلاثاء والأربعاء على بعض المناطق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار منذ الأمس ومستمرة إلى اليوم، حيث تقل السحب، وتسطع الشمس لفترات أطول.



وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية، ولكن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 10 درجات، وهو ما يتطلب ارتداء الملابس الثقيلة.



وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أن الاستقرار في حالة الطقس مستمر طوال الأسبوع، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يومي الثلاثا والأربعاء.

