Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: أمطار الثلاثاء والأربعاء على بعض المناطق

الأحد 26/يناير/2020 - 11:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار منذ الأمس ومستمرة إلى اليوم، حيث تقل السحب، وتسطع الشمس لفترات أطول.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية، ولكن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 10 درجات، وهو ما يتطلب ارتداء الملابس الثقيلة.

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أن الاستقرار في حالة الطقس مستمر طوال الأسبوع، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يومي الثلاثا والأربعاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دردرجات الحرارة الطقس الأرصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

منذ أقل من ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

منذ 42 دقيقة

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

تحذيرات عاجلة.. طقس الأحد ودرجات الحرارة (بيان تفصيلي)

طقس الأحد غير مستقر.. وهذا ما قالته "الأرصاد" في بيان تفصيلي

بعد الأمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: الطقس يتحسن اعتبارا من هذا الموعد

الأرصاد تواصل تحذيرها من حالة الطقس: أمطار ورياح على هذه المناطق اليوم

الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الطقس.. وتحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

نجوم برشلونة يعصون كيكي سيتين

عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

10:46 ص

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

06:36 م

عاجل.. تطورات جديدة في إجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار الكورونا

11:32 ص

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status