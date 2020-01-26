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عاجل.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

الأحد 26/يناير/2020 - 10:46 ص
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الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
الفجر الرياضي
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تنقل عدد من القنوات المفتوحة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

 

وتذاع مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي عبر فضائية beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط بينما تذاع عبر شبكة قنوات أرينا سبورت.

 

ويمكن للجميع استقبال تردد قناة أرينا سبورت من داخل مصر  عبر   Hellas SAT 39°E وهو قريب للغاية من قمر الهوت بيرد ويبعد عنه 3 سم، وتردد القناة هو 11135  القطبية : رأسى V  الترميز :30000.

 

كما تنقل القناة التونسية الأرضية لقاء الأهلي من النجم عبر التردد المفتوح ولكن داخل تونس فقط.

 

وتوجد قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والنجم الساحلي

 

 قناة تايم سبورت الرياضية البث الأرضي ستنقل أحداث مباراة الأهلي والنجم للمشاهدين داخل مصر فقط

 

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

 

قناة RTS2 السنغالية على القمر الصناعي  يوتل سات 9 شرق وترددها  11900 أفقي، معدل الترميز 27500

 

قناة ARENA SPORT وترددها  11512 استقطاب عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

 

قناة Canale 5 Italia وترددها 11917 عمودي معدل الترميز، 27500 عبر القمر Hot Bird.

 

قناة Movistar Liga De Campeones وترددها 11259 عمودي معدل الترميز  22000 عبر القمر Astra.

 

قناة BT Sport 2 HD وترددها 12515 أفقي ومعدل الترميز، 22000 عبر القمر  Astra 2A 2B 2D.

 

قناة Sport 1 Hungary وترددها 12034 عمودي  ومعدل الترميز  30000 عبر القمر، THor 2/3.

 

قناة Rai 1 وترددها 11766 عمودي معدل الترميز، 27500 عبر القمر، Hot Bird 1-6.


قناة TRT SPOR HD وترددها 11054 عمودي ومعدل الترميز 30000 عبر القمر Turksat 1C.

 

قناة Sky Sport 1 Deutschland وترددها 12031 أفقي ومعدل الترميز 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

 

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