أستراليا.. أمطار غزيرة تخمد الحرائق في ولاية كوينزلاند وتسبب فيضانات

شهدت ولاية كوينزلاند الأسترالية المنكوبة بحرائق الغابات، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى إخماد بعض الحرائق التي دمرت 2.5 مليون هكتار (1.2 مليون فدان) من الأراضي منذ سبتمبر، لكن الطقس الرطب تسبب في فيضانات كبيرة، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".



وتلقت بعض المناطق ربع متوسط هطول الأمطار السنوي، وفقًا لحسابات رويترز، حيث قال مكتب الأرصاد الجوية بالولاية، إن المناطق الساحلية شهدت ما يصل إلى 160 ملم (6.3 بوصة) من الأمطار خلال فترة 24 ساعة حتى الساعة 9 من صباح اليوم الأحد.



وقال المكتب على موقع تويتر، إنه من المتوقع هطول أمطار أكثر خلال الأيام المقبلة.



كما تم إنقاذ العديد من الأشخاص من مياه الفيضان وأغلقت بعض الجسور والجسور، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة.



وأدت الأمطار التي هطلت مؤخرًا في ولايات كوينزلاند وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز التي ضربها الجفاف، إلى تآكل كثير من مئات حرائق الغابات التي أحرقت مساحة تقارب مساحة اليونان وقتلت 33 شخصًا وملايين الحيوانات منذ سبتمبر.



كما شهدت الاحتفالات بيوم أستراليا اليوم الأحد، الآلاف من الناس يتدفقون إلى الشواطئ والمهرجانات الموسيقية، ولكن الاحتفالات كانت غارقة في مأساة حرائق الغابات التي أودت بحياة 33 ودمرت مئات المنازل.



وتسببت الحرائق في جميع أنحاء أراضي الأدغال بأستراليا في إحراق مساحة تقارب مساحة اليونان منذ أوائل أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، من بينهم العديد من رجال الإطفاء والمتطوعين، وملايين الحيوانات.



وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، أنه سيتم منح ميدالية الطوارئ الوطنية للمستجيبين لحالات الطوارئ الذين يقاتلون حرائق الغابات في 2019-20.

