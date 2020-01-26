Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن

الأحد 26/يناير/2020 - 10:41 ص
Advertisements
وزير الداخلية
وزير الداخلية
الفجر
Advertisements
تعلن وزارة الداخلية، بعد قليل اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن "ذكور وإناث" بمصلحة التدريب.

ومن المقرر أن يتم ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور مساعدي وزير الداخلية. 

وتحدد الوزارة في المؤتمر، شروط القبول ومواعيد الاختبارات وأماكن سحب كراسات التقدم والامتيازات المقدمة للطلبة الدراسين ومدة الدراسة وأماكن الاختبارات. 

جدير بالذكر أن معهد معاوني الأمن تأسس في ديسمبر 2014، عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وظائف وزير الداخلية وزارة الداخلية معاون الأمن محمود توفيق

أخبار تهمك

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 20 ساعة

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

منذ 35 دقيقة

كابوس كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية

منذ ساعتين

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

10:20 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status