"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن





ومن المقرر أن يتم ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور مساعدي وزير الداخلية.



وتحدد الوزارة في المؤتمر، شروط القبول ومواعيد الاختبارات وأماكن سحب كراسات التقدم والامتيازات المقدمة للطلبة الدراسين ومدة الدراسة وأماكن الاختبارات.



جدير بالذكر أن معهد معاوني الأمن تأسس في ديسمبر 2014، عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، على أن يكون المتقدم للالتحاق بالمعهد من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.



تعلن وزارة الداخلية، بعد قليل اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن "ذكور وإناث" بمصلحة التدريب.