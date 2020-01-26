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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات اليوم

الأحد 26/يناير/2020 - 10:34 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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استهلت البورصة تعاملات جلسة  اليوم الأحد على ارتفاعات جماعية لمؤشرتها، بدعم من مشتريات الأفراد والمؤسسات العرب بينما اتجهت تعاملات المصريون والأجانب نحو البيع.

 

وبعد مرور نصف ساعة علي بدء التداولات، صعد المؤشر الرئيسي للسوق"EGX30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 13742.48 نقطة، وارتفع مؤشر " EGX 70"  بنسبة 0.14% وصلًا إلى مستويات 534.76 نقطة، وطالت المكاسب المؤشر الأوسع نطاقا"EGX100" بنسبة صعود 0.06% ليصل إلى 1383.92 نقطة.

 

وشهدت جلسة البورصة في التعاملات الصباحية، ارتفاع أسهم 24 شركة بينما انخفض أسهم 5 شركات واستقر أسهم 29 شركة.

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