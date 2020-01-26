وزير الطيران يوجه رسالة للعاملين بالوزارة في عيدهم المدني

طالب الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، العاملين بقطاع الطيران للتفاني في العمل والتكاتف والالتفاف حول هدف واحد وهو مصلحة القطاع للمساهمة الجادة في بناء الوطن، ليكون هدف قطاع من أجل الدعم والبناء والتطوير.





وأكد الوزير في رسالة للعاملين بقطاع الطيران بمناسبة عيد الطيران المدني الذي يوافق اليوم، التكامل بين أجهزة الدولة التي لها أثر عظيم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، والوصول بمنظومة الطيران للمتسوى العالمي، موجهًا الشكر لشركاء النجاح في هذه المنظومة العريقة من أجهزة الدولة للمساهمة في النهوض بهذا القطاع.



