Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الطيران يوجه رسالة للعاملين بالوزارة في عيدهم المدني

الأحد 26/يناير/2020 - 10:36 ص
Advertisements
وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
الفجر
Advertisements
طالب الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، العاملين بقطاع الطيران للتفاني في العمل والتكاتف والالتفاف حول هدف واحد وهو مصلحة القطاع للمساهمة الجادة في بناء الوطن، ليكون هدف قطاع من أجل الدعم والبناء والتطوير. 

وأكد الوزير في رسالة للعاملين بقطاع الطيران بمناسبة عيد الطيران المدني الذي يوافق اليوم، التكامل بين أجهزة الدولة التي لها أثر عظيم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، والوصول بمنظومة الطيران للمتسوى العالمي، موجهًا الشكر لشركاء النجاح في هذه المنظومة العريقة من أجهزة الدولة للمساهمة في النهوض بهذا القطاع. 

وأشاد منار بالعاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، وشركات الطيران الخاصة على جهودهم وتفانيهم في عملهم، معربًا عن تقديره واعتزازه لرواد الطيران المدني الذين ساهموا في صنع تاريخ النقل الجوي المصري على مر 9 عقود، وأرسوا قواعد البناء لهذا الكيان الوطني العملاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الطيران المدني الفجر الطيران المدني الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد

منذ ساعة و 7 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ حوالي 4 ساعات

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 9 ساعات

كابوس كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

منذ 34 دقيقة

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية

منذ ساعتين

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزارة الطيران المدني تحصل على شهادة "الأيزو 9001/2015" في الجودة

"الطيران" تقيم احتفالية "يوم الوفاء".. وتدشن بروتوكول جديد مع "الثقافة" (صور)

وزيرا الطيران والشباب يشاركان في مباراة كرة قدم خلال اليوم الرياضي

وزير الطيران المدني يكرم 47 سيدة في احتفالية عيد الأم

مطران القدس يلتقي وزير الطيران المدني

وزير الطيران يشارك في اللجنة الوزارية للاتحاد الإفريقي للنقل (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

10:20 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

كابوس كيكي سيتين في برشلونة

10:09 ص

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status