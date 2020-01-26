3 نقاط تكفي الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يتأهل نادي الأهلي إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا إذا نجح في خطف الفوز والثلاث نقاط من الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وذلك بصرف النظر عن نتيجة مباراته اليوم ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم بلاتينيوم ستارز في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويستضيف الأهلي منافسه النجم الساحلي ضمن الجولة الخامسة، وفي الجولة الأخيرة يخرج الأهلي لملاقاة الهلال في السودان بينما يلعب النجم مع بلاتينيوم في سوسة.

وتضمن لعبة الحسابات تأهل الأهلي إذا فاز على الهلال في السودان لأنه في هذا الحالة سيصبح رصيده 10 نقاط بينما يتوقف الهلال عند 9 نقاط فقط.