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تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كورولا.. السيارة الأكثر مبيعا في العالم

الأحد 26/يناير/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
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ننشر لكم مواصفات وأسعار السيارة الأكثر مبيعا في العالم، حيث أشارت صحيفة "gazzetta" الإسبانية إلى أن سيارة تويوتا كورولا اليابانية تتصدر قائمة المبيعات خلال عام 2019، وانتشرت في الأونة الأخيرة في مصر، ونالت شعبية كبيرة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 
- تعد "تويوتا كورولا" سيدان العائلية واحدة من أكثر السيارات شعبية في السوق المصري
- تمتاز تويوتا كورولا 2020 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة.
- تحمل السيارة ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك.
- يوجد بالسيارة عجلات رياضية قياس 17 بوصة.
- تعتمد سيارة تويوتا كورولا التقليدية على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.
- لدى السيارة وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.
- تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف.
- داخل السيارة شاحن لا سلكي لشحن الهواتف الذكية.
- بها خاصية التوصيل اللا سلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي.
- وعدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.
- وزودت مقصورة السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية.
- وبها مفتاح ذكي للتشغيل، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.

أسعار سيارة تويوتا كورولا 
- تباع الفئة الأولى من كورولا المزودة بناقل حركة يدوي بـ290 ألف جنيه.
- الفئة الثانية من كورولا المزودة بناقل أوتوماتيك يبلغ سعرها 315 ألف جنيه.
- أما الفئة الثالثة تباع بـ350 ألف جنيه بدلا من 362 ألف جنيه.
- الفئة الرابعة تباع بـ400 ألف جنيه.
- تباع الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بين فئات كورولا بـ450 ألف جنيه.
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سيارة سيارات تويونتا كارولا

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