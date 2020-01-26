Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الوراق

الأحد 26/يناير/2020 - 10:32 ص
Advertisements
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
نورهان ممدوح
Advertisements
تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، دون وقوع إصابات بين السكان.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى الشقق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر المطلوب وتولت النيابة التحقيق.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث حريق شقه حريق الدفاع المدني أخبار مصر

أخبار تهمك

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

منذ نصف ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد

منذ ساعة

أشرف حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 9 ساعات

كابوس كيكي سيتين في برشلونة

منذ 40 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية بالجيزة تتمكن من إخماد حريق بشقة سكنية بالعمرانية

الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل شقة سكنية في المطرية

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة بالساحل

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في حدائق القبة

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمصر الجديدة دون إصابات

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحلمية الزيتون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

10:20 ص

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

كابوس كيكي سيتين في برشلونة

10:09 ص

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status