لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة السعودية وكوريا بث مباشر السعودية الان كورة لايف رابط ماتش السعودية KOOORAGOAL يوتيوب LIVE يخوض المنتخب الأولمبي السعودي مباراة من العيار الثقيل اليوم الأحد ضد كوريا الجنوبية في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها دولة تايلاند.





لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة السعودية وكوريا بث مباشر السعودية الان كورة لايف رابط ماتش السعودية KOOORAGOAL يوتيوب LIVE موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة





لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة السعودية وكوريا بث مباشر السعودية الان كورة لايف رابط ماتش السعودية KOOORAGOAL يوتيوب LIVE يستضيف ملعب “راجامانغالا” مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية وذلك مساء اليوم الأحد 26 يناير في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة والرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.





لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة السعودية وكوريا بث مباشر السعودية الان كورة لايف رابط ماتش السعودية KOOORAGOAL يوتيوب LIVE وكان منتخب السعودية قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على أوزبكستان بهدف نظيف سجله ناصر العمرام، بينما كوريا الجنوبية تأهلت على حساب أستراليا بالفوز بهدفين نظيفين.





وحصل المنتخب الأسترالي على المركز الثالث عقب فوزه أمس السبت أمام أوزبكستان بهدف نظيف وبذلك يرافق السعودية وكوريا الجنوبية إلى أولمبياد طوكيو.





وسيتم نقل مباراة السعودية مع كوريا الجنوبية في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 10 بصوت عامر الخوذيري.





كما تقرر أن تُذاع أيضاً مباراة نهائي كأس آسيا عبر قناة الكأس 3 hd بتعليق سمير اليعقوبي.



