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مدرس ينهي حياة زوجته بطعنة في القلب بالغربية

الأحد 26/يناير/2020 - 10:28 ص
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سكين
سكين
أيمن يحيي
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شهدت مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة قام بها مدرس، بطعن زوجته بسكين، وذلك بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورد بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول "أمل.س.أ" 40 عامًا، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية بالقلب ومناطق متفرقة بالجسم ونزيف داخلي ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب عبدالغنى سلية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، لمكان الحادث لمعرفة سبب الواقعة.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى "أشرف.ر.ع.ع" 47 عامًا مدرس، وأن السبب يرجع لوجود خلافات زوجية بينهما، انتهت بطعنها بسكين المنزل عدة طعنات مما أودى بحياتها.

تم ضبط الزوج المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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حوادث جريمة قتل الغربية أخبار مصر

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