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"الإسكان": بدء تنفيذ الدور الأرضى بمشروع "JANNA" بـ"ملوي الجديدة"

الأحد 26/يناير/2020 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيداً للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.


وأشار المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، حيث يجرى استكمال تنفيذ الأعمال بعمارات نموذج " JANNA" بعدد ٣٤ عمارة بالمدينة ( أرضى + ٧ أدوار متكررة)، موضحاً أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لعدد ٣٢ عمارة والخرسانة المسلحة للقواعد لعدد ٢٠ عمارة، وكذا الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي لعدد ١٦ عمارة، بإجمالي كمية خرسانة ١٤ الف م٣ تم صبها، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة.


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