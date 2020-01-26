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أستراليا: مأساة حرائق الغابات تفسد احتفالات اليوم الوطني

الأحد 26/يناير/2020 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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شهدت الاحتفالات بيوم أستراليا اليوم الأحد، الآلاف من الناس يتدفقون إلى الشواطئ والمهرجانات الموسيقية، ولكن الاحتفالات كانت غارقة في مأساة حرائق الغابات التي أودت بحياة 33 ودمرت مئات المنازل.

واحتشد الآلاف أيضًا لدعم الأستراليين الأصليين الذين يعتبرون يوم أستراليا، وهو اليوم الذي يمثل بداية التسوية البيضاء، "يوم الغزو".

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، إن يوم أستراليا هو وقت الاعتراف بقصص البلاد القديمة والحديثة.

وأضاف موريسون في خطابه بمناسبة يوم أستراليا، وكما ذكرنا خاصة في هذه الآونة الأخيرة، قصص الجفاف وحرائق الغابات، والتكيف مع العديد من التحديات التي تأتي مع العيش في هذه القارة العظيمة، لكن لن يكون لدينا أي طريقة أخرى مثل الأستراليين لأننا نحب هذه الأرض وجمالها، ونعم، نحن نعرف إرهابها بكل ثرواتها وبركاتها، ونحن شعب حر ومتنوع وقبول. "

يصادف يوم أستراليا ذكرى وصول "الأسطول الأول" للسفن البريطانية في سيدني كوف عام 1788. زعمت بريطانيا أستراليا، معلنة أنها أرض خالية، لكن الأستراليين الأصليين يعودون إلى سلالتهم التي تعود إلى 50000 عام.

كما أراد السكان الأصليون الأستراليون إلغاء يوم أستراليا، لكن رئيس الوزراء وعد بالدفاع عن تاريخ العطلة.

وإتبع سكان أستراليا الأصليين البالغ عددهم 700.000 أو نحو ذلك، قاع 25 مليون مواطن في كل مؤشر اقتصادي واجتماعي تقريبًا.

واحتشد المتظاهرون اليوم الأحد، حاملون أعلامًا حمراء وسوداء وصفراء وأصلية تحمل علامات "لا كبرياء في الإبادة الجماعية".

وقال جوين ويليامز-هيكلينج، أحد كبار شباب بوندجالونج، لصحيفة أسترالية الإذاعة الأسترالية، إن يوم 26 يناير هو يوم سيئ، وهو يوم مؤلم، لكننا أتينا إلى هنا للتضامن"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى يوم جديد لأنه لا يمكننا أبدًا الاحتفال بيوم الغزو".

كما تسببت الحرائق في جميع أنحاء أراضي الأدغال بأستراليا في إحراق مساحة تقارب مساحة اليونان منذ أوائل أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 33 شخصًا، من بينهم العديد من رجال الإطفاء والمتطوعين، وملايين الحيوانات.

وأعلن موريسون سيتم منح ميدالية الطوارئ الوطنية للمستجيبين لحالات الطوارئ الذين يقاتلون حرائق الغابات في 2019-20.

وقال، إن الاستجابة لحالة حرائق الغابات لم يسبق لها مثيل مع الآلاف من المتطوعين والمستجيبين الذين يعملون بأجر على مدار الساعة، ليلا ونهارا، أسبوع بعد أسبوع لحماية الممتلكات وإنقاذ الأرواح"، واعترف بأن بعض رجال الإطفاء يقاتلون الحرائق في يوم أستراليا الوطني.

وقال راو عاصم، وهو باكستاني أصبح مواطنًا أستراليًا اليوم الأحد مع زوجته وطفليهما، خلال حفل البث، إن أسرته غيرت خططهم بشأن كيفية الاحتفال.

وقال، إننا لدينا خطط كبيرة (للحزب)، لكننا قررنا كأسرة واحدة التبرع بالمال من أجل جهود إغاثة حرائق الغابات."
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