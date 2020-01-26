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نوال الزغبي ونجوى كرم في صورة سيلفي.. والأخيرة: "أعظم أشخاص"

الأحد 26/يناير/2020 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها تجمعها بالفنانة نجوي كرم، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرتا الفنانتان يلتقطن الصورة بوضعية السيلفي.

وعلقت نوال على الصورة قائلة: "سيلفي مع أعظم أشخاص"، وحظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيها ومحبينهم الذين حرصوا على كتابة التعليقات الإيجابية لهم مشيدين بفنهم ورقيهم.

يذكر أن آخر فيديو كليب طرحته الفنانة اللبنانية نوال الزغبي" كده باى" ، والتي حققت من خلالها نجاحًا غير مسبوقا وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع الهامي دهيمة. علماً أن الكليب صُوِّرَ في ولاية جورجيا الأميركية تحت إشراف المخرج شريف ترحيني.

ويشار أن المطربة نجوى كرم بدءت في تصوير أولى حلقات برنامج ذا فويس سينيور، والذي سيعرض على قنوات إم بي سي.

و"برنامج "ذا فويس سينيور" يتوجه للكبار في السن ولمن هم فوق سن الـ 60، ويشارك فيه مدربون إلى جانب نجوى كرم، كل من الفنان ملحم زين والفنانة سميرة سعيد بعد انتهاء مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" والفنان هاني شاكر.

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