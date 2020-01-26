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"أقولكم أنا فين".. "أديب" يسخر من فشل دعوة الإخوان للتظاهر

الأحد 26/يناير/2020 - 10:21 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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سخر الإعلامي عمرو أديب، من زعم عناصر الإخوان أن هناك مواطنين نزلوا إلى الشوارع استجابة لدعوة المقاول محمد علي، ولكن لم يجدوا من يوجههم، معلقا: "أقولكم أنا تروحوا فين".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، من زعم الإخوان، قائلا: "بيقولوا نزلوا ومش عارفين يروحوا فين.. أقولكم أنا فين"، موجها التحية لجهاز الشرطة المصرية بعيدهم الـ 68، مؤكدا أن جهاز الشرطة عاني في العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن جهاز الشرطة كان يتم تفكيكه في عهد الإخوان، حيث كان يريد خيرت الشاطر قيادة جهاز الشرطة.
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الكلمات المفتاحية

عمرو اديب تظاهرات الإخوان 25 يناير

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