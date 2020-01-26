بث حي.. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية الان في كاس اسيا تحت 23 عام يواجه المنتخب السعودي الأولمبي، غدًا الأحد، نظيره منتخب كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.





بث حي.. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية الان في كاس اسيا تحت 23 عام وستنطلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في تمام الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب راجامانجالا الدولي في تايلاند.





بث حي.. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية الان في كاس اسيا تحت 23 عام وقبل إقامة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، كان المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر العمران، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية للنهائي على حساب المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد.





بث حي.. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية الان في كاس اسيا تحت 23 عام يذكر أن المنتخب السعودي كان ضمن تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأوزبكي في دور نصف النهائي بهدف دون رد.





بث حي.. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة السعودية الان في كاس اسيا تحت 23 عام وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال بأن الأخضر الأولمبي سيشارك في بطولة ودية دولية في فرنسا خلال الفترة المقبلة استعدادًا لخوض أولمبياد طوكيو 2020.



