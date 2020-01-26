قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم بث مباشر السعودية وكوريا الجنوبية ننشر موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الأولمبي اليوم الأحد 26 يناير 2020 مباراة نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة والتي تُقام على ملعب راجامانجالا بتايلاند في قمة آسيوية مرتقبة، ونقدم من خلال هذا التقرير الرياضي عبر موقع اليوم الإخباري أسماء القنوات الناقلة للمباراة النهائية، والتي ستكون منقولة على قناة مفتوحة، كما ستكون منقولة على قناة مشفرة، كما نُقدم لكم موعد المباراة النهائية بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت فرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا.





القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية الأولمبي النهائية

بخصوص قنوات تذيع مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة الكأس 3 المفتوحة الفضائية، كما ستكون منقولة على قناة Bein sports HD10 مع المعلق الرياضي عامر الخوذيري، ومعلق نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة هو معلق من سلطنة عُمان، يذكر أن الثلاثة منتخبات المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن قارة آسيا كانت السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا.





موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الأولمبي في نهائي آسيا

من الجدير بالذكر، أن بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة تايلاند 2020 هي النسخة الرابعة من تلك البطولة، حيث ستشهد بطل جديد في سجل أبطال تلك البطولة، حيث لم يفز منتخب السعودية ولا كوريا الجنوبية بتلك البطولة من قبل، حيث يشهد سجل أبطال تلك البطولة منتخبات العراق واليابان وأوزبكستان على التوالي، موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الأولمبي النهائية اليوم الأحد كالتالي:

الساعة 4.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2.15 مساء بتوقيت فرنسا وهولندا وألمانيا.

الساعة 1.15 بعد الظهر بتوقيت لندن.

الساعة 8.15 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 12.25 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.





محمد عطا الله حاصل على بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع اليوم الإخباري، الحياد والوسطية اسلوبنا هدفنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم

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