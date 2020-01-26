إصابة 20 شخصا في هجوم على حفل زفاف بأفغانستان

أعلن مسؤول اقليمي، اليوم الأحد، أن هجوما بقنبلة يدوية على حفل زفاف بأفغانستان أسفر عن إصابة 20 شخصا على الاقل بينهم عدة أطفال، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".



وقال عادل حيدر المتحدث باسم قائد شرطة إقليم خوست الشرقي على الحدود مع باكستان، إن أحد الأطفال المصابين في حالة حرجة. ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع ليلة السبت.



لم يكن هناك دليل على أن طالبان كانت وراء الهجوم، على الرغم من وجودها القوي في المنطقة. وقال حيدر إن الحظر الذي فرضته طالبان على الموسيقى عندما حكموا أفغانستان دفعه إلى الاعتقاد بأنهم ربما كانوا هم الجناة.



لكن من الشائع أيضًا في هذا الجزء من أفغانستان تسوية الخلافات الشخصية بمثل هذه الهجمات. وقال حيدر إن الشرطة تحقق في جميع الدوافع المحتملة، وحتى الآن لم يتقدم أحد بأي معلومات عن الخصومات القبلية المتعلقة بحفل الزفاف.



وقال حيدر، إن جميع ضيوف حفل زفاف الجرحى كانوا رجالًا، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان العريس قد أصيب في الهجوم.



في أغسطس الماضي، قتل انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان 63 شخصًا في حفل زفاف في كابول، وكان الحادث أكثر الهجمات دموية في العاصمة في عام 2019.



أدانت طالبان، التي تأمل الولايات المتحدة أن تساعد في كبح صعود داعش التابعة لها، الهجوم ووصفته بأنه "ممنوع وغير مبرر".



تسيطر طالبان على نصف أفغانستان تقريبًا، حيث تشن هجمات شبه يومية. وعادة ما يستهدفون القوات الأفغانية والقوات الأمريكية، لكن يموت العشرات من المدنيين في تبادل لإطلاق النار.



