Advertisements
Advertisements
Advertisements

أردوغان يستخدم ملف اللاجئين مجددًا لابتزاز ميركل

الأحد 26/يناير/2020 - 10:09 ص
Advertisements
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المزيد من الدعم المالي من دول الاتحاد الأوروبي لإبقاء الحدود بين بلاده والدول الأعضاء في الاتحاد مغلقة أمام موجات الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

 

وبحسب الصحيفة الألمانية، تطرق اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارتها لإسطنبول، تطرق إلى اتفاقية اللاجئين الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

 

وهدد الرئيس التركي رجب أردوغان أوروبا بفتح حدود بلاده أمام المهاجرين إلى أوروبا، في حال لم يحصل من الاتحاد الأوربي على الدعم خصوصا فيما يتعلق بتحركاته في شمال سوريا.

 

وشهد العام الماضي، زيادة 46% في نسبة المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019، مقارنة بأعداد السنة السابقة، حسبما أفاد تقرير منظمة حماية حدود الاتحاد الأوروبي Frontex موخرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملف اللاجئين تركيا ابتزاز ميركل أردوغان

أخبار تهمك

بشرى من الأرصاد للمواطنين بشأن اليومين المقبلين

منذ أقل من ساعة

هل لا يوجد علاج لفيروس "كورونا"؟.. الصحة ترد

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 20 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

كابوس كيكي سيتين في برشلونة

منذ 35 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

انخفاض في درجات الحرارة.. وطقس شديد البرودة اليوم الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ يوم

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقيد لاعبين جديدين في القائمة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ يوم

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

نشطاء: أردوغان يهدد أوروبا بتهريب البشر

أردوغان مهدداً أوروبا: "سأغرقكم باللاجئين السوريين"

اليوم.. ميركل تتوجه إلى تركيا

أردوغان يدعو لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

كابوس كيكي سيتين في برشلونة

10:09 ص

رئيس الزمالك يكشف السر وراء التراجع عن صفقة عبد الله السعيد

07:10 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status