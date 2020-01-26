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تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي
الأحد 26/يناير/2020 - 10:20 ص
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الفجر الرياضي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمباراة النجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول –
رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية
– أليو ديانج – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي
خط الهجوم: مروان محسن
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