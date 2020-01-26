طلب إحاطة بشأن رفض "الصحة" تمديد إجازات الأطباء

ونوهت بأن القرار، يحرم الدولة من مصدر مهم للعملة الصعبة من خلال تحويلات العاملين والتأمينات المدفوعة بالدولار.



وتابعت أن هذا القرار تم تطبيقه بشكل مفاجئ، من دون أي إنذار سابق، بحجة أن قانون التكليف لا يسمح بإجازات غير وجوبية، فأين كان هذا القانون عندما تم منح العاملين إجازات قبل استكمال تكليفهم، لا سيما وأن كثير منهم يقوم بالتجديد للعام الثامن والعاشر



وتساءلت مايسة عطوة: هل يعالج الخطأ بخطأ وهل تقديس القانون بهدم حياة العاملين وأسرهم؟



وطالبت بمراجعة هذا القرار، والسماح بتجديد الإجازات واستكمال حق الدولة في التكليف بعد العودة من الإجازة.

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن القرار المجحف -حسب قولها- الذي أصدرته وزيرة الصحة، ممثلة في مدير عام الإدارة العامة للتكليف، بشأن وقف تمديد الإجازات غير الوجوبية للعاملين بالخارج والداخل، ممن لم يكملوا مدة عامين بالتكليف.وقالت "عطوة": إنه تم رفض تمديد الإجازات الخاصة بالأطباء، وتهدديهم إما الاستقالة أو إلغاء السفر والعودة وضياع مستقبلهم المهني والأسري أيضا.وأضافت أن هذه القضية التي تؤرق أكثر من 14 ألفا من العاملين بالكادر الطبي وأسرهم في الداخل والخارج، كما أن هذا القرار فيه من الإجحاف بحقوق أبناء الكادر الطبي، لعدم تقديره ظروف الأسر الموجودة بالخارج وأبنائها الملتحقين بالمدارس وأوضاعهم المستقرة