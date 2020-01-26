الطالع الفلكى الأحد 26/1/2020.. إبْتِهَاجٌ عَظِيم!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الواحدة و43 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثّانية و10 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّعايِم من 15 يناير - 27 يناير.





اليوم 17 طوبة قبطى ، 26 كانُون ثَانِ رُومى، غُرّة جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية ، إبتهاجٌ عظيم فى أبيدوس/البَليَنة-سُوهَاج،إرتَدِ ملابس زاهية وأدخل الفرحة على قلب فقير.





قال الحكيم المصرى: -السّيما محتاجه وجوه جديدة ، فيه مين بيشتغل فالسّوء دلوأتى غير سُعاد حسنى ونجلاء فتحى وميرفت أمين ، ونيللى.(محمُود الزّهيرى من فيلم ضربة شمس-1980)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر جُمادى الآخِرْ

هو سادس الأشهر العربيّة ذات التقويم القمرى ، سُمّى جُمادى لتجمّد المياه فيه وهذا دليل على أنّه كان يتم إستعماله فى السّابق فى التقويم الشّمسى، تُسمّيه العرب أمْنَحْ بينما فى الحضارة السّبئيّة هو ذو خرف ، وفى حضارة ثمود هو هوبر ، بينما سمّاه قوم عاد بـ زبّاء ويعنى الدّاهية العظيمة المُتكاتفة وذلك لإشتداد القتال فيه حيث يتسابق العرب للقتال قبل حلول شهر رَجَبْ وهو أحد الأشهر الحُرُم حيث تمتنع العرب فيها عن القتال ، وكثيراً مايُقال العَجَبْ كل العَجَبْ بَيْنَ جُمَادَى وَرَجَبْ.









*الأنشطة المُعَضَّدَة فلكيّاً خلال الشهر القمرى العربى





الرّبع الأوّل للقمرالوليد يعنى تواصل لطيف الأسلوب دون فلسفة أومفاهيم مُعقّدة فالبساطة فى التفاهم أقصرالطرق للقلوب وعليها يقوم بناؤك لتحل أعقد المشاكل.









الربع الثانى والثالث يكون ضوء القمر قد أخذ فى الزيادة لتكشف التفاصيل الخفيّة وترى شروط التعاقد على نُور وبّيّنَة دون قذفك للآخرين بأنهم تعمّدو إستغفالك أو التعمية على عيوب ونواقص ،وهى طبيعيّة وواردة فكلنا عيوب ونواقص لأننا بشر.





الرّبع الأخير لتقفيل الإتفاقات والإنغماس فى حالة التعبّد والتنسّك والتأمّل الرّوحيّة الشهرية ولا حاجة لمزيد من النبش فى أمور تَمّ الإتفاق عليها.













*اليوم يُوافق ذكرى ميلاد

أيقونة السّينما العربية الفنانة الرّاحلة سُعاد حُسنى ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم سُعَاد محمّد كمال حُسنى البَابَا وإسم الشّهرة سُعاد حُسنى مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتَبْخَل عليها بالفَاتِحَة.









(إندماج مع الماكينات)،(إثنان يُصبحان واحد)،(أعراض الأميرة الصّغيرة)،(كل ألوان قوس قزح)،(نقيّة مثل ندفات الثّلج)،(نهاية فى البرج)،(تذوّق مُمتاز للنجاح) ،(كل طريق له مطبّاته)،(الدّم أثقل من الماء/الدّم عمره مايبقى ميّه).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج الثور: إتفاقات رسميّة بغرض الزواج واردة لك أو لأحد أفراد أسرتك ، تأكد من مُناقشة التفاصيل الصغيرة التافهة فمنها تبدأ المشاكل الكبيرة.









برج الجوزاء: إن كنت تعانى ضعف التركيز وتشتت الإنتباه فقم بأداء الأعمال الرّوتينيّة التى لاتحتاج لتركيز ذهنى، تناول الفيتامينات مفيد.

برج السّرطان: قد تضطر لتحمّل ضيف أو زميل ثقيل الظلّ ومواصلة الإبتسام طوال الوقت رغم إمتعاضك ،جَبْر الخواطر من شِيَمْ الكِرَام فأكرِمْ ضيفك.





برج الأسد: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العذراء : اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.









برج الميزان: راجع عملك أو مستنداتك ثلاث مرات قبل الإنتهاء منها أو التوقيع عليها ، ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة قد تكون سبباً فى إنقاذك من خطأ كبير.

برج العقرب: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج القوس: تعرف متى تنسحب من مناقشة عقيمة لاتقدم لك نفعاً سوى إستهلاك تركيزك الذهنى وطاقتك،إبتعد عن مُجالسة المشبوهين ، مِنْ جَاِورْالحدّاد يكتوى بناره.





برج الجدى: إن حاول أحدهم خطف توقيعك على صفقة أو إتفاق أو مستند فى العمل فارفض بكل عناد وبصوت مُرتفع حتى لاتورّط نفسك.

برج الدّلو: قم بالعدّ حتى عشرة وحتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الحوت: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون بمشيئة الله تَعَالى.