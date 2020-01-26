ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 31 قتيلًا

أفادت وكالة الأناضول، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق تركيا مساء يوم الجمعة الماضي إلى 31 شخصا، وإصابة 1466 آخرين​​​.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ، قد أعلنت أن الزلزال وقع بقوة 6.8 درجة في قضاء سفريجه بولاية ألازيغ في حوالي الساعة 20:55 مساء يوم الجمعة.

وفي بيان لإدارة الكوارث والطوارئ، قالت فيه إنها رصدت بعد الزلزال وقوع 228 هزة ارتدادية شعر بها سكان عدد من الولايات بشرق تركيا، إضافة إلى سكان شمالي سوريا.

وأضافت إدارة الكوارث، أنه تم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في ولاية ألازيغ، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض.

​ووصل عدد الوفيات وصل 31 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 1466، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفا.

وشهدت تركيا هزة أرضية بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، قبل أن تعقبها هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات ، تسببت في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ.