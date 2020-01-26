الهند.. انفجار أربع قنابل يدوية بولاية أسام في يوم الجمهورية

وصرح المفتش العام جي بي سينغ: "كانت هناك أربعة انفجارات عبوات ناسفة محلية الصنع منخفضة الشدة في ولاية آسام العليا. لم تقع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

لن نترك أي جهد لم نقم به لتحييد الجناة. هذا تأكيدنا الرسمي للناس"، كما أوردت وكالة سبوتنيك.