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سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2020 في البنوك

الأحد 26/يناير/2020 - 08:37 ص
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بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2020 في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل توقعات بمعاودة التراجع مرة أخرى وجاءت أسلعار على النحو التالي:


سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصري نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع ،فيما سجل فقد سجل سعر صرف "الدولار" نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع ببنك البركة، ونحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع ببنك قناة السويس.

 وبلغ سعر صرف "الدولار" في بنك ابو ظبي نحو 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر "الدولار" مقابل "الجنيه" في بنوك الأهلى ومصر وكريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي بنك عودة عرض سعر شراء الدولار عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.76جنيه للشراء، و 15.86جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.73  جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.74 جنيه للشراء، و 15.84 جنيه للبيع، وسجلسعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.76 جنيه للشراء ، 15.86جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.


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