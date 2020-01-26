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تقارير: البرتغال تسجل أول حالة مشتبه فيها لفيروس كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 08:37 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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سجلت البرتغال أول حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس التاجي الجديد في البلاد - فيروس كورونا -، وفق ما أوردته وكالة إفي، نقلاً عن وزارة الصحة الوطنية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء، فإن المريض الذي وصل مؤخرًا من مدينة ووهان المنكوبة بالفيروس في الصين موجود حاليًا في مستشفى كوري كابرال في لشبونة، المريض في حالة مستقرة، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا الذي ينتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر ديسمبر.

وأحدث البيانات تظهر، أن هناك بالفعل أكثر من 1975 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي في الصين، واتفاع عدد القتلى في الوقت الراهن إلى 56.

إلى جانب الصين، تم تسجيل الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد في؛ تايلاند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وسنغافورة، ونيبال، وفرنسا، والولايات المتحدة، وماليزيا، وأستراليا.

وقال مركز صنيبروك للعلوم الصحية في تورنتو بكندا يوم السبت إن أحد مرضاه أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

قال الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع للمكتب السياسي يوم السبت، إن الصين تواجه "وضعا خطيرا"، حيث سارعت السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع حدوث وباء.

انتشر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين وكان يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، إلى المدن الصينية بما فيها بكين وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.

توقفت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع عن وصف الوباء بأنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن يتسائل بعض خبراء الصحة عما إذا كان بإمكان الصين الاستمرار في احتواء الوباء.

أكدت الصين اليوم الأحد 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد اعتبارًا من 25 يناير، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 56، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية.

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